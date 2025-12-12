Signali na RTV1, 20.05 časova

NOVI SAD - Završena je još jedna kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” uz podsećanje da je ove godine ubijeno 14 žena, od kojih su tri više puta prijavljivale nasilje. U istom periodu, na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici izrečeno je 30.000 hitnih mera kojima se prekida kontakt sa nasilnikom ili se nasilnik udaljava od žrtve. Zašto nije zaustavljen crni bilans? Koje su slabe karike u sistemu koji bi trebalo žene da zaštiti od nasilja?

Kako Srbija da se izbori sa problemom današnjice, jer prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, čak 29% žena iznad 15 godina tokom života postanu žrtve nekog oblika nasilja? Da li su nam potrebne još oštrije kazne i brži sudski procesi? Kako da osvetnicka pornografija i digitalno nasilje ne ostanu ispod radara? Šta je posao države, a šta mi kao pojedinci možemo da učinimo da žene ne bi bile zlostavljane, vređane, uznemiravane i ubijane? Gosti emisije: