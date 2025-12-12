Vučić: Sve ćemo uraditi da naša vojska bude dovoljno snažna, Hrvatska se dramatilčno brzo naoružava

Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je danas, prilikom posete Kasarni „Mija Stanimirović“ u Nišu, da će se sve činiti da Vojska Srbije (VS) bude dovoljno snažna kako bi ostala odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora. „Hrvatska vojska je izuzetno snažna, veoma respektabilna sila u regionu, koja se naoružava dramatičnom brzinom. Mi ne volimo da toliko govorimo (o naoružavanju), ali znam šta sve treba da uradimo da bismo za sve one koji prave