Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Zvezda u 15. kolu Evrolige

Košarkaši Partizana i Crvene zvezde u petak igraju košarkaški večiti derbi u 15. kolu Evrolige, u poptuno neobičnoj situaciji, pošto su crno-beli u donjem domu tabele sa učinkom 5-9, a crveno-beli u gornjem sa 9-5.

Nismo navikli da gledamo susrete u tako ranom delu sezone i da je razlika na tabeli tolika, ali to, kao i inače, apsolutno ništa ne mora da znači kada utakmica počne. Tada sve stvari padaju u drugi plan. Partizan je pobedio nakon odlaska Željka Obradovića u oba meča, protiv Bajerna i Kluža, Zvezda je nakon poraza od Barselone, protiv Bosne u ABA ligi upisala slavlje i vratila se na pobednički kolosek. Izjave Mirka Ocokoljića i Saše Obradoviće pred derbi pronađite