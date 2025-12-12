Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Košarkaši Partizana dočekaće Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom večitom derbiju u Evroligi večeras od 20.30 u "Beogradskoj areni".

Crno-beli navikavaju se na život bez Željka Obradovića, dok tim sa Malog Kalemegdana želi da ostane u vrhu tabele Evrolige. Utkamica se igra od 20.30 u "Beogradskoj areni". Televizijski prenos meča biće na kanalu Arena Sport 1 Premium, dok ćete tekstualni prenos i sva dešavanja oko i u "Areni" moći da pratite na portalu Telegraf sporta. Glavni sudija na prvom ovosezonskom večitom derbiju biće Španac, Karlos Peruđa, pomoćnici će mu biti Emilio Perez i Kristaps
Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanŽeljko ObradovićBeogradska ArenaEvroligaderbiPartizan Crvena Zvezdakk partizanKk Crvena Zvezda

