Milioni stižu na Marakanu! UEFA debelo nagradila Crvenu zvezdu, ali i ne samo to

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Šturm u Gracu sa 1:0 i došli do 10 bodova ove jeseni u Ligi Evrope na dva kola pre kraja grupne faze.

FOTO: FK Crvena zvezda Šampion Srbije uspeo je što dugo nije, vezao je tri pobede u grupnoj fazi evropskog takmičenja i pred crveno-belima su još dva izazova gde bi čak mogli da pojure i direktan prolaz u osminu finala, ali to svakako ne bi trebalo da bude teret igračima Zvezde. Crveno-beli su ovim trijumfom zaradili i 450.000 evra, tako da je od mečeva u grupnoj fazi Lige Evrope do sada inkasirano 1.500.000 evra uz dodatnih 4.310.000 evra koje pripada svakom