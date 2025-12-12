Milioni stižu na Marakanu! UEFA debelo nagradila Crvenu zvezdu, ali i ne samo to

Večernje novosti pre 35 minuta
Milioni stižu na Marakanu! UEFA debelo nagradila Crvenu zvezdu, ali i ne samo to

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Šturm u Gracu sa 1:0 i došli do 10 bodova ove jeseni u Ligi Evrope na dva kola pre kraja grupne faze.

FOTO: FK Crvena zvezda Šampion Srbije uspeo je što dugo nije, vezao je tri pobede u grupnoj fazi evropskog takmičenja i pred crveno-belima su još dva izazova gde bi čak mogli da pojure i direktan prolaz u osminu finala, ali to svakako ne bi trebalo da bude teret igračima Zvezde. Crveno-beli su ovim trijumfom zaradili i 450.000 evra, tako da je od mečeva u grupnoj fazi Lige Evrope do sada inkasirano 1.500.000 evra uz dodatnih 4.310.000 evra koje pripada svakom
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Zvezda koja pati je Zvezda koja pobeđuje

Zvezda koja pati je Zvezda koja pobeđuje

Sportske.net pre 4 minuta
Velika pobeda crveno-belih! Ako je neko propustio meč Šturm - Zvezda: Evo kako je šampion Srbije napravio krupan korak ka…

Velika pobeda crveno-belih! Ako je neko propustio meč Šturm - Zvezda: Evo kako je šampion Srbije napravio krupan korak ka evropskom proleću (video)

Kurir pre 35 minuta
Navijači Zvezde gledaju i ne veruju! Ovome se niko nije nadao! Podatak koji baca u trans Delije posle pobede crveno-belih u…

Navijači Zvezde gledaju i ne veruju! Ovome se niko nije nadao! Podatak koji baca u trans Delije posle pobede crveno-belih u Gracu!

Kurir pre 10 minuta
VIDEO „Ova pobeda je posvećena Srbiji“: Milojević emotivan posle velikog trijumfa

VIDEO „Ova pobeda je posvećena Srbiji“: Milojević emotivan posle velikog trijumfa

Nova pre 35 minuta
Nastavlja se Super liga - Partizan dočekuje Napredak, Crvena zvezda gostuje TSC-u

Nastavlja se Super liga - Partizan dočekuje Napredak, Crvena zvezda gostuje TSC-u

Novi magazin pre 30 minuta
Fokus vodi do pobede

Fokus vodi do pobede

Politika pre 30 minuta
Prvi put bez Željka, ali sa Sašom - Vreme je za nove heroje!

Prvi put bez Željka, ali sa Sašom - Vreme je za nove heroje!

Sportske.net pre 45 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaUEFAMarakanaLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Zvezda koja pati je Zvezda koja pobeđuje

Zvezda koja pati je Zvezda koja pobeđuje

Sportske.net pre 4 minuta
Jokić obrisao prašinu sa NBA istorije: Somborac prestigao Durenta i pomerio granice!

Jokić obrisao prašinu sa NBA istorije: Somborac prestigao Durenta i pomerio granice!

Hot sport pre 20 minuta
Denver srušio Sakramento - Jokić dominirao

Denver srušio Sakramento - Jokić dominirao

Euronews pre 30 minuta
VIDEO: Jokić predvodio Denver do nove pobede

VIDEO: Jokić predvodio Denver do nove pobede

Radio 021 pre 30 minuta
Navijači Zvezde gledaju i ne veruju! Ovome se niko nije nadao! Podatak koji baca u trans Delije posle pobede crveno-belih u…

Navijači Zvezde gledaju i ne veruju! Ovome se niko nije nadao! Podatak koji baca u trans Delije posle pobede crveno-belih u Gracu!

Kurir pre 10 minuta