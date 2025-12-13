Ispred Narodnog pozorišta u Beogradu dodeljena priznanja Vitez poziva

Beta pre 1 sat

Nagrada "Vitez poziva" uručena je večeras dobitnicima na Trgu republike, ispred Narodnog pozorišta u Beogradu.

Ovo je prvi put posle 19 godina da jedan od suosnivača, pored Lige eksperata - LEX, Narodno pozorište nije želelo da bude domaćin uručenja nagrade, javio je N1.

Laureati su aktivista Lokalnog fronta Predrag Voštinić, evroposlanica Irena Joveva, bivša predsednica Ustavnog suda Vida Petrović Škero i sudija Višeg suda Ksenija Marić.

Profesor beogradskog Fakulteta dramskih umetnosi (FDU) Miloš Pavlović i bivša dekanka Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović, takođe su dobitnici priznanja.

Prvi put ove godine dodeljena je i kolektivna nagrada - studenatima iz Novog Pazara.

Nagrada "Vitez poziva" dodeljuje se, po obrazloženju žirija, pojedincima zbog njihovog profesionalnog delovanja i autoriteta, a medalje dobitnicima je uručio osnivač LEX-a Božo Prelević.

Petrović Škero je kazala da su im oni koji su skoro dve decenije sunosioci izbora "Viteza poziva", sada zatvorili svoja vrata, baš kako su pre toga to uradili i svojim zaposlenima "u našem nacionalnom Narodnom pozorištu".

Joveva, koja se obratila video linkom, istakla je da javne institucije nisu privatno vlasništvo političkih direktora ili uprave, a da kultura nije marioneta vlasti.

Dodala je i da "sloboda nije luksuz, već granica iza koje počinje autoritarizam".

Pavlović je rekao je da su na ulici "zato što je danas ulica jedino mesto gde se stoji uspravno i gde se čuje glas".

Prema njegovim rečima, "ulica je mesto gde se vodi borba za istinu, za pravdu i za budućnost".

Studentkinja Emina Spahić, koja je predstavljala studente iz Novog Pazara, rekla je da ova nagrada ne pripada samo njima, već svim građanima koji su sa njima bili na ulicama i pružali im podršku.

Dodela je završena pozivom studenata da naredne nedelje, 21. decembra, svi dođu na veliki protestni skup u Novom Pazaru.

Na početku dodele, glumci Narodnog pozorišta otpevali su Himnu slobodi.

(Beta, 13.12.2025)

