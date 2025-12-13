Trampov izaslanik Vitkof se sastaje sa Zelenskim u Berlinu

Beta pre 30 minuta

Specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) Stif Vitkof (Steve Witkoff) sastaće se u Berlinu sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i drugim evropskim liderima na razgovorima o okončanju rata Ukrajine i Rusije.

Vitkof će sa Zelenskim u Berlinu narednih dana razgovarati o najnovijoj verziji predloženog mirovnog sporazuma, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

Trampova administracija insistira na postizanju sporazuma do kraja godine, a nedavno je održala nekoliko rundi razgovora sa ukrajinskim i ruskim predstavnicima.

Još uvek nije potvrđeno koji evropski lideri će prisustvovati pregovorima u Berlinu, dok američki list "Volstrit Džurnal" (The Wall Street Journal) navodi da se očekuju posete predsednika Fracuske Emanuela Makrona, nemačkog kancelara Fridriha Merca i premijera Velike Britanije Kira Starmera.

Jedna od najvažnijih tema pregovora odnosi se na teritorijalno pitanje Ukrajine, pri čemu Kijev odbija da ustupi deo zemlje koju je Rusija okupirala, a Kremlj insistira na preuzimanju Donbasa ukoliko se ukrajinska vojska ne povuče.

Bela Kuća je predložila rešavanje teritorijalnog pitanja pretvaranjem tog regiona u "specijalnu ekonomsku zonu", sa čim se Kijev i dalje nije složio, ali je potvrdio da su pregovori koje predvode SAD produktivni. 

(Beta, 13.12.2025)

Ključne reči

UkrajinaBBCRusijaBerlinDonald Tramp

