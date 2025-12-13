Gde danas nema struje u Beogradu! Ovo je detaljan spisak ulica i satnica isključenja: proverite da li je i vaša na listi

Blic pre 20 minuta
Gde danas nema struje u Beogradu! Ovo je detaljan spisak ulica i satnica isključenja: proverite da li je i vaša na listi

Elektrodistribucija Srbije najavila je planirane prekide struje u delovima Beograda 13. decembra Isključenja će trajati od 8 do 18 časova prema objavljenom spisku ulica Elektrodistribucija Srbije za danas, 13. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.

Isključenja struje obuhvatiće danas delove 3 beogradske opštine, a bez struje će, kako navodi Elektrodistribucija Srbije, najranije od 8 a najkasnije do 18 sata biti sledeći delovi Beograda: OVO JE DETALJAN SPISAK ULICA I SATNICA ISKLJUČENJA STRUJE. Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od
Otvori na blic.rs

Blic »

Tramponomika nije dobra nikome! Čuveni ekonomista Džozef Stiglic u Beogradu: "Evro je preživeo, ali smo izgleda od AI…

Tramponomika nije dobra nikome! Čuveni ekonomista Džozef Stiglic u Beogradu: "Evro je preživeo, ali smo izgleda od AI napravili atomsku bombu"

Blic pre 5 sati
"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

Blic pre 4 satijoš 1 povezana
(Foto) nezapamćena nesreća u Francuskoj: Autom probila stakleni zid i uletela u bazen u kojem su bili plivači! Sa njom u…

(Foto) nezapamćena nesreća u Francuskoj: Autom probila stakleni zid i uletela u bazen u kojem su bili plivači! Sa njom u vozilu bila i ćerka (5)

Blic pre 7 sati
"Hajde, pusti mi tvoj broj, pa kad izađem..." Asmin Durdžić tražio broj telefona Radi Manojlović na žurki u Eliti: Prišao joj…

"Hajde, pusti mi tvoj broj, pa kad izađem..." Asmin Durdžić tražio broj telefona Radi Manojlović na žurki u Eliti: Prišao joj, pa krenuo da šapuće

Blic pre 4 sati
Ova dva čoveka bi mogli da budu novi direktori Fed-a? Tramp progovorio o izboru novog direktora Centralne banke

Ova dva čoveka bi mogli da budu novi direktori Fed-a? Tramp progovorio o izboru novog direktora Centralne banke

Blic pre 3 sata
Blic »

Beograd, najnovije vesti »

Gde danas nema struje u Beogradu! Ovo je detaljan spisak ulica i satnica isključenja: proverite da li je i vaša na listi

Gde danas nema struje u Beogradu! Ovo je detaljan spisak ulica i satnica isključenja: proverite da li je i vaša na listi

Blic pre 20 minuta
"Svako ko uđe u moj stan pita - kako možete da živite ovde?" Život na poslednjem spratu zgrade u Beogradu: "Niko mi ne skače…

"Svako ko uđe u moj stan pita - kako možete da živite ovde?" Život na poslednjem spratu zgrade u Beogradu: "Niko mi ne skače po glavi, ali su se doselili miševi i kune"

Blic pre 7 sati
Drama na Zvezdari! Vatrogasci spasili tri osobe iz kuće u požaru! Vatra zahvatila prizemlje, oni pobegli na sprat (video)

Drama na Zvezdari! Vatrogasci spasili tri osobe iz kuće u požaru! Vatra zahvatila prizemlje, oni pobegli na sprat (video)

Kurir pre 4 sati
Požar na Zvezdari: Vatrogasci spasili 3 osobe nakon buktinje u porodičnoj kući

Požar na Zvezdari: Vatrogasci spasili 3 osobe nakon buktinje u porodičnoj kući

Mondo pre 5 sati
Gorela kuća na Zvezdari: Vatrogasci spasili 3 osobe

Gorela kuća na Zvezdari: Vatrogasci spasili 3 osobe

Telegraf pre 6 sati