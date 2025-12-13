Novogodišnja trka u nedelju menja trase gradskog prevoza

Danas
Zbog održavanja manifestacije „Ušće Novogodišnja trka 2025“ sutra, u nedelju 14. decembra, od 6 do 15 časova doći će do promena u radu beogradskog javnog prevoza, najavio je gradski Sekretarijat za javni prevoz.

Vozila sa linije 9A će se u smeru ka Bloku 72 kretati trasom: Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod TC-a „Ušće“ – Milentija Popovića i dalje na svojoj redovnoj trasi, dok će se u smeru ka Zelenom vencu saobraćati redovnom trasom. Vozila sa linije 60 će se u smeru ka Novom Beogradu kretati na trasi: Brankova – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod „Ušća2 – Milentija Popovića – interna saobraćajnica pored hotela „Hajat“ – Vladimira Popovića – Zemunski put i dalje
HajatZemun

