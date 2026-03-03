Paklen žreb za Đokovića u Indijan Velsu, teško da je moglo teže

Nova pre 1 sat
Paklen žreb za Đokovića u Indijan Velsu, teško da je moglo teže

Novak Đoković nalazi se u Indijan Velsu gde će od srede igrati na prvom mastersu sezone, nezvaničnom petom grend slemu, a žreb ga nije mazio.

Srbin se nalazi u polovini sa Karlosom Alkarazom i njihov duel je moguć u polufinalu. Španac dominira od početka godine, a savladao je i Đokovića u finalu Australijan opena. Kao nosilac, Novak će biti slobodan u prvom kolu, a onda će se u drugom kolu sastati sa Đovanijem Mpeši Perikarom ili Kamilom Majžakom. U trećem kolu ga čeka Korentan Mute, dok bi u osmini finala išao na Džeka Drejpera. Pre duela sa Alkarazom bi igrao protiv stare mušterije Tejlora Frica u
