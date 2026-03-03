Đoković razgovarao sa Ivom Jović na srpskom: Nasmejao mladu teniserku, kamere sve zabeležile

Srpski teniser Novak Đoković priprema se za novi turnir, trenutno se nalazi na mastersu u Indijan Velsu gde je imao priliku da se sretne i sa mladom zvezdom Ivom Jović (18).

Devojka srpskih korena već je govorila o tome koliko joj je razgovor sa Novakom pomogao u karijeri, a sada je ponovo imala priliku da popriča sa najboljim svih vremena. Novak Đoković je saznao je potencijalne rivale na drugom turniru u sezoni koji će odigrati, a onda je izašao na teren kako bi se polako pripremao za predstojeće zadatke. Nakon Srbina zakazan termin imala je zvezda Australijan opena Iva Jović, pa su se Đoković i mlada Amerikanka sreli u pauzi između