Evrogol Grgića za radost Pančevaca: Pobeda „dizelke“ u poslednjem duelu pred svojim navijačima u 2025. godini

Poslednji meč ove jeseni pred svojim navijačima posle dobre igre od prvog minuta fudbaleri Železničara iz Pančeva završili su pobedom protiv IMT-a 1:0, u 19. kolu Superlige Srbije.

Pre početka utakmice sportski direktor Pančevac Bojan Šaranov predao je poklon, sliku sa dresom Jovanu Milosavljeviću koji će karijeru nastaviti u švedskom Malmeu. Prvu priliku u trećem minutu posle prodora Karikarija po desnoj strani imao je Džasper, ali je zakasnio da loptu prosledi u mreži gostiju. U 15. minutu posle brzog napada gostiju Kijankalua je dodao loptu do Karamoka koji je slabo šutirao prema golu Popovića. Pet minuta kasnije prvi udarac prema okviru