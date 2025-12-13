ABA liga: Cedevita Olimpija razbila Bosnu!

Kurir pre 2 sata
ABA liga: Cedevita Olimpija razbila Bosnu!

Košarkaši Cedevita Olimpije su savladali Bosnu sa 89:73, u okviru 10. kola ABA lige.

Kod Cedevite se istakao Aleksej Nikolić sa 14 poena, pratio ga je Di Džej Stjuart sa 13 poena i četiri skoka, dok je Umodža Gibson imao 11 poena i pet asistencija. Kod Bosne se istakao Petar Kovačević sa 14 poena, pratio ga je Đoko Šalić sa 12 poena, dok su po 10 imali Džerod Vest i Alfonso Plamer. Cedevita se nalazi na prvom mestu grupe B ABA lige sa osam pobeda i jednim porazom, dok je Bosna na petom mestu sa skorom 4-5.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Poraz novosadskih košarkaša u Kraljevu: Napad Voše nije postojao

Poraz novosadskih košarkaša u Kraljevu: Napad Voše nije postojao

Dnevnik pre 23 minuta
Sloga zaustavila Vojvodinu u derbiju KLS: Kraljevčani se ne šale, zajedno sa Hercegovcem jure Zlatibor

Sloga zaustavila Vojvodinu u derbiju KLS: Kraljevčani se ne šale, zajedno sa Hercegovcem jure Zlatibor

Telegraf pre 37 minuta
JOŠ JEDNA POBEDA PIROTSKIH KOŠARKAŠA

JOŠ JEDNA POBEDA PIROTSKIH KOŠARKAŠA

Pirotske vesti pre 2 sata
Cedevita Olimpija ubedljiva protiv Bosne u ABA ligi

Cedevita Olimpija ubedljiva protiv Bosne u ABA ligi

Radio sto plus pre 2 sata
Silovita Cedevita Olimpija gazi sve na Jadranu, Bosna nemoćna u "Stožicama"

Silovita Cedevita Olimpija gazi sve na Jadranu, Bosna nemoćna u "Stožicama"

Sportske.net pre 2 sata
Cedevita nadigrala Bosnu - rutinska pobeda u Ljubljani

Cedevita nadigrala Bosnu - rutinska pobeda u Ljubljani

B92 pre 2 sata
Cedevita Olimpija rasturila Bosnu u Ljubljani: Zmajevi nastavljaju da lete visoko pred dolazak u Beograd

Cedevita Olimpija rasturila Bosnu u Ljubljani: Zmajevi nastavljaju da lete visoko pred dolazak u Beograd

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaBosnaOlimpijaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Danas pre 3 sata
Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Danas pre 5 sati
Ovako se (ne) osvaja titula - Arsenal uz dva autogola uz sudijski zvižduk srušio najgori tim Premijer lige!

Ovako se (ne) osvaja titula - Arsenal uz dva autogola uz sudijski zvižduk srušio najgori tim Premijer lige!

Sportske.net pre 42 minuta
Autogolovi koštali Vulvse, Arsenal u nadoknadi do važna tri boda

Autogolovi koštali Vulvse, Arsenal u nadoknadi do važna tri boda

RTS pre 48 minuta
Bitka za Stankovića: Inter dobio opasnu konkurenciju za potpis reprezentativca Srbije!

Bitka za Stankovića: Inter dobio opasnu konkurenciju za potpis reprezentativca Srbije!

Hot sport pre 47 minuta