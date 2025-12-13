ABA liga: Cedevita Olimpija razbila Bosnu!

Košarkaši Cedevita Olimpije su savladali Bosnu sa 89:73, u okviru 10. kola ABA lige.

Kod Cedevite se istakao Aleksej Nikolić sa 14 poena, pratio ga je Di Džej Stjuart sa 13 poena i četiri skoka, dok je Umodža Gibson imao 11 poena i pet asistencija. Kod Bosne se istakao Petar Kovačević sa 14 poena, pratio ga je Đoko Šalić sa 12 poena, dok su po 10 imali Džerod Vest i Alfonso Plamer. Cedevita se nalazi na prvom mestu grupe B ABA lige sa osam pobeda i jednim porazom, dok je Bosna na petom mestu sa skorom 4-5.