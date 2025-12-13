Cedevita nadigrala Bosnu - rutinska pobeda u Ljubljani

Košarkaši Cedevita Olimpije su savladali Bosnu sa 89:73, u okviru 10. kola ABA lige.

Domaći tim je kontrolisao tok meča, došao je do vođstva na kraju prve četvrtine +4 (15:11), potom je do poluvremena dodatno uvećao prednost, a ključna je bila treća četvrtina koju je tim iz Ljubljane dobio 26:14 i pred poslednji kvartal došao do velikih +20 (68:48). Bosna je u četvrtoj četvrtini samo uspela da malo ublaži praz, ali je on bio neizbežan – 89:73. Kod Cedevite se istakao Aleksej Nikolić sa 14 poena, pratio ga je Di Džej Stjuart sa 13 poena i četiri