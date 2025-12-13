Cedevita nadigrala Bosnu - rutinska pobeda u Ljubljani

B92 pre 1 sat
Cedevita nadigrala Bosnu - rutinska pobeda u Ljubljani

Košarkaši Cedevita Olimpije su savladali Bosnu sa 89:73, u okviru 10. kola ABA lige.

Domaći tim je kontrolisao tok meča, došao je do vođstva na kraju prve četvrtine +4 (15:11), potom je do poluvremena dodatno uvećao prednost, a ključna je bila treća četvrtina koju je tim iz Ljubljane dobio 26:14 i pred poslednji kvartal došao do velikih +20 (68:48). Bosna je u četvrtoj četvrtini samo uspela da malo ublaži praz, ali je on bio neizbežan – 89:73. Kod Cedevite se istakao Aleksej Nikolić sa 14 poena, pratio ga je Di Džej Stjuart sa 13 poena i četiri
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

JOŠ JEDNA POBEDA PIROTSKIH KOŠARKAŠA

JOŠ JEDNA POBEDA PIROTSKIH KOŠARKAŠA

Pirotske vesti pre 40 minuta
ABA liga: Cedevita Olimpija razbila Bosnu!

ABA liga: Cedevita Olimpija razbila Bosnu!

Kurir pre 56 minuta
Cedevita Olimpija ubedljiva protiv Bosne u ABA ligi

Cedevita Olimpija ubedljiva protiv Bosne u ABA ligi

Radio sto plus pre 51 minuta
Silovita Cedevita Olimpija gazi sve na Jadranu, Bosna nemoćna u "Stožicama"

Silovita Cedevita Olimpija gazi sve na Jadranu, Bosna nemoćna u "Stožicama"

Sportske.net pre 1 sat
Cedevita Olimpija rasturila Bosnu u Ljubljani: Zmajevi nastavljaju da lete visoko pred dolazak u Beograd

Cedevita Olimpija rasturila Bosnu u Ljubljani: Zmajevi nastavljaju da lete visoko pred dolazak u Beograd

Telegraf pre 40 minuta
Košarkaši Borca posle produžetka nadigrali Studentski centar u ABA ligi

Košarkaši Borca posle produžetka nadigrali Studentski centar u ABA ligi

RTS pre 2 sata
Podgorički „studenti“ izgubili dobijen meč u Čačku…

Podgorički „studenti“ izgubili dobijen meč u Čačku…

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaBosnaLjubljanaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Danas pre 1 sat
Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Danas pre 4 sati
Partizan bolji od Napretka, remi Vojvodine i OFK Beograda, Železničar u Pančevu pobedio IMT

Partizan bolji od Napretka, remi Vojvodine i OFK Beograda, Železničar u Pančevu pobedio IMT

RTV pre 15 minuta
Oglasio se Obradović: Trener Crvene zvezde poslao poruku dan nakon bolnog poraza od Partizana!

Oglasio se Obradović: Trener Crvene zvezde poslao poruku dan nakon bolnog poraza od Partizana!

Hot sport pre 0 minuta
Unikaha u seriji, poraz srpskog Breogana

Unikaha u seriji, poraz srpskog Breogana

Sport klub pre 16 minuta