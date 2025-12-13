Dobro protrljajte oči: Košarka ili cirkus? Frapantan prosek poena na sedam sinoćnjih NBA utakmica! Da li su ovi ljudi čuli za obranu?

Kurir pre 4 sati
Dobro protrljajte oči: Košarka ili cirkus? Frapantan prosek poena na sedam sinoćnjih NBA utakmica! Da li su ovi ljudi čuli za…

Košarka ili? Sinoćnja NBA noć bila je pravo košarkaško ludilo o kojem svi bruje...

Sedam utakmica donelo je neverovatnih 1.721 poen, što daje prosek od gotovo 246 poena po meču i potvrđuje da liga danas sve više liči na zabavu u kojoj je cilj samo jedan - ofanziva. FILADELFIJA – INDIJANA 115:105 DETROIT – ATLANTA 142:115 KLIVELEND – VAŠINGTON 130:126 ČIKAGO – ŠARLOT 129:126 JUTA – MEMFIS 130:126 DALAS – BRUKLIN 119:111 MINESOTA – GOLDEN STEJT 127:120 Brze tranzicije, otvorene odbrane i eksplozivni napadi pretvorili su svaku utakmicu u pravi
