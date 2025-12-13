Meloni u ponedeljak u Berlinu: Premijerka Italije na sastanku sa Zelenskim i evropskim liderima

Kurir pre 1 sat
Meloni u ponedeljak u Berlinu: Premijerka Italije na sastanku sa Zelenskim i evropskim liderima

Premijerka Italije Đorđa Meloni, prisustvovaće u ponedeljak sastanku u Berlinu, na kojem će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarati sa brojnim liderima država i vlada EU, kao i sa visokim predstavnicima NATO-a i EU, prenosi Ansa.

Kako je potvrdio portparol nemačke vlade, sastanak sa Zelenskim održaće se u večernjim časovima. Meloni je o mogućem sastanku obavestio nemački kancelar Fridrih Merc. Njen kabinet je saopštio da je čekao zvaničnu potvrdu pre nego što je zvanično najavljeno učešće Meloni. U Berlinu su tokom posete Zelenskog takođe planirani razgovori u takozvanom formatu E3 sa evropskim državama Nemačkom, Velikom Britanijom i Francuskom, kojima će prisustvovati i ukrajinski
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Meloni u ponedeljak u Berlinu na sastanku sa Zelenskim i evropskim liderima

Meloni u ponedeljak u Berlinu na sastanku sa Zelenskim i evropskim liderima

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEUItalijaVelika BritanijaNemačkaBerlinVladimir ZelenskiĐorđa Melonivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Srušila se nadogradnja hinduističkog hrama, jedna osoba stradala: Horor u Južnoj Africi! (foto/video)

Srušila se nadogradnja hinduističkog hrama, jedna osoba stradala: Horor u Južnoj Africi! (foto/video)

Kurir pre 18 minuta
Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid vatre

Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid vatre

RTS pre 24 minuta
Farmeri u Grčkoj ne odustaju: Poljoprivrednici blokirali Solun traktorima sa mrtvačkim sanducima! (foto)

Farmeri u Grčkoj ne odustaju: Poljoprivrednici blokirali Solun traktorima sa mrtvačkim sanducima! (foto)

Kurir pre 53 minuta
"Rat kuca na vrata Evrope, krvaviji od svega što ste videli u skorije vreme" Pukovnik poručio Britancima da se ozbiljno…

"Rat kuca na vrata Evrope, krvaviji od svega što ste videli u skorije vreme" Pukovnik poručio Britancima da se ozbiljno pripreme za oružani sukob sa Rusijom

Alo pre 23 minuta
Kad je ruska policija zapevala Daft Pank: Nastup koji je šokirao svet (video)

Kad je ruska policija zapevala Daft Pank: Nastup koji je šokirao svet (video)

Alo pre 58 minuta