Meloni u ponedeljak u Berlinu: Premijerka Italije na sastanku sa Zelenskim i evropskim liderima

Premijerka Italije Đorđa Meloni, prisustvovaće u ponedeljak sastanku u Berlinu, na kojem će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarati sa brojnim liderima država i vlada EU, kao i sa visokim predstavnicima NATO-a i EU, prenosi Ansa.

Kako je potvrdio portparol nemačke vlade, sastanak sa Zelenskim održaće se u večernjim časovima. Meloni je o mogućem sastanku obavestio nemački kancelar Fridrih Merc. Njen kabinet je saopštio da je čekao zvaničnu potvrdu pre nego što je zvanično najavljeno učešće Meloni. U Berlinu su tokom posete Zelenskog takođe planirani razgovori u takozvanom formatu E3 sa evropskim državama Nemačkom, Velikom Britanijom i Francuskom, kojima će prisustvovati i ukrajinski