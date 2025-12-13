Prelević: Najavljenim pomilovanjem Vučić bi uništio pravni sistem, on Ćacilend širi po celoj Srbiji

Advokat Božo Prelević ocenio je da je predsednik države Aleksadar Vučić smislio da, ako ne može da izvrši pritisak na tužioca, pomiluje okrivljene u slučaju "Generalštab" čime bi potpuno uništio pravni sistem Srbije. "Dakle, on eksteritorijalnost 'Ćacilenda', gde ne važe zakoni i institucije Srbije, širi kao maligno tkivo po celoj Srbiji. On u stvari pokazuje da je u potpunosti svemoćan, u okviru institucija", rekao je Prelević, za današnji list Nova. Prelević je