Državni službenici i dalje će se „na određeno“ zapošljavati bez konkursa: Rok se pomera na 1. januar 2027.

Nova pre 2 sata  |  Autor: N1
Državni službenici, koji se zapošljavaju na određeno vreme, i dalje će ugovor dobijati bez javnog konkursa.

Naime, izmenama Zakona o državnim službenicima, koje je usvojila Vlada Srbije, rok za konkursno zapošljavanje za rad na određeno pomera se sa 1. januara 2026. na 1. januar 2027. godine. Vlada Srbije usvojila je u četvrtak Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, kojim se odlaže obaveza sprovođenja javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla. Ovim zakonom se, kako se navodi u obrazloženju, a piše N1,
