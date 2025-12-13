Majstorović o Vučićevoj ideji zajedničkog pristupanja: Režim pravi „politiku alibija“, ne želi u EU

Nova pre 1 sat
Majstorović o Vučićevoj ideji zajedničkog pristupanja: Režim pravi „politiku alibija", ne želi u EU

Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike je mišljenja da Srbija ima najveće potencijale i kapacitete da postane članica EU, ali je problem - što režim to ne želi.

Govoreći o Vučićevoj ideji o "zajedničkom pristupanju EU", kaže da se pravi "politika alibija", da bi se reklo: Evo mi izlazimo sa novim inicijativama, a Evropa nas ne želi. Kada se sledeće nedelje okupe u Briselu, članice Evropske unije vodiće računa o svom interesu, a njihovi interesi trenutno su okrenuti ka onome što se dešava u Ukrajini i Vašingtonu, objašnjava Srđan Majstorović. „Na članstvo u EU ne mogu da računaju zemlje koje nisu jasno i nedvosmisleno
