Suđenje Brajanu Volšu: Porota započela većanje nakon završnih argumenata

Porota je započela razmatranje tokom suđenja Brajanu Volšu, ocu troje dece koji je optužen za ubistvo i rasparčavanje tela svoje supruge, Ane Volš srpskog porekla. Volš iz Masačusetsa, optužen je da je ubio svoju 39-godišnju ženu oko Nove godine 2023. On je prošlog meseca priznao krivicu za laganje policiji nakon njenog nestanka i "nepravilno rukovanje sa njenim telom", ali negira da je ubio svoju ženu i izjasnio se da nije kriv za ubistvo. Telo Ane Volš još nije