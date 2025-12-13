Suđenje Brajanu Volšu: Porota započela većanje nakon završnih argumenata

Politika pre 24 minuta
Suđenje Brajanu Volšu: Porota započela većanje nakon završnih argumenata

Volš iz Masačusetsa, optužen je da je ubio svoju 39-godišnju ženu oko Nove godine 2023.

Porota je započela razmatranje tokom suđenja Brajanu Volšu, ocu troje dece koji je optužen za ubistvo i rasparčavanje tela svoje supruge, Ane Volš srpskog porekla. Volš iz Masačusetsa, optužen je da je ubio svoju 39-godišnju ženu oko Nove godine 2023. On je prošlog meseca priznao krivicu za laganje policiji nakon njenog nestanka i "nepravilno rukovanje sa njenim telom", ali negira da je ubio svoju ženu i izjasnio se da nije kriv za ubistvo. Telo Ane Volš još nije
Poslednji begunac iz zatvora u Nju Orleansu osuđen na doživotnu robiju

Poslednji begunac iz zatvora u Nju Orleansu osuđen na doživotnu robiju

Politika pre 1 sat
Opšti pretres u zatvoru u Bijelom Polju Policajci češljaju sve uzduž i popreko: pod lupom i zaposleni

Opšti pretres u zatvoru u Bijelom Polju Policajci češljaju sve uzduž i popreko: pod lupom i zaposleni

Blic pre 4 sati
Keš, zlato, skriveno blago u zidovima i bazenu! Počelo suđenje lažnoj šamanki "Ani" i njenom klanu zbog prevare veka: Policija…

Keš, zlato, skriveno blago u zidovima i bazenu! Počelo suđenje lažnoj šamanki "Ani" i njenom klanu zbog prevare veka: Policija otkrila neverovatne prizore (foto)

Blic pre 4 sati
Veliki požar na Zvezdari: Vatra buknula kod ulaznih vrata, tri osobe izletele na terasu kuće u plamenu: Vatrogasci ih…

Veliki požar na Zvezdari: Vatra buknula kod ulaznih vrata, tri osobe izletele na terasu kuće u plamenu: Vatrogasci ih evakusali (foto, video)

Blic pre 4 sati