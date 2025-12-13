Vremeplov: Na poziv Rusije, kralj Milan objavio rat Turskoj

NOVI SAD - Na današnji dan 1877. godine srpski kralj Milan Obrenović (tada knez) odazvao se pozivu Rusije koja je zaratila s Turskom. Srbija je objavila rat, iako se još nije oporavila od poraza u prethodnom ratu sa Turskom. Srpska vojska je ubrzo potukla Turke i oslobodila je Niš, Belu Palanku, Pirot, Kuršumliju, Prokuplje, Vranje, Kosovo (veliki deo Stare Srbije). Krajem januara 1878. rat je završen mirom Rusije i Turske u San Stefanu, izrazito na štetu Srbije. Odredbe mira u San Stefanu - kojima je

Danas je subota, 13. decembar, 2025. godine. 1204 - Umro je jevrejski filozof, lekar, matematičar i astronom Mojsije Majmonid, sledbenik Aristotela, najveći jevrejski filozof srednjeg veka. U najvažnijem filozofskom delu "Vodič ljubavi" nastojao je da racionalizuje religiju, što je izazvalo žestoku osudu ortodoksnih pristalica judaizma. Napisao je više astronomskih i matematičkih rasprava i 18 medicinskih traktata. 1553 - Rođen je francuski kralj Anri IV, prvi