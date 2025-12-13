Odželej analizirao poslednji napad: Skinuli smo nogu s gasa…

Sport klub pre 41 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
“Nismo uradili dovoljno za pobedu, jednostavno smo skinuli nogu sa papučice za gas”, rekao je krilni košarkaš Crvene zvezde Šemi Odželej pošto je njegov tim ispustio +16 i izgubio od Partizana 79:76 u 15. kolu Evrolige. “Utakmica traje 40 minuta, a mi smo u poslednjoj četvrtini nadigrani.

Kada se pogleda ceo meč, nadigrali su nas i odajem im priznanje. Popustili smo u odbrani, a na kraju krajeva – to je ono čime ćemo dobijati utakmice. Nismo se dobro branili pri kraju i izgubili smo”, rekao je 31-godišnji Odželej. Poslednji napad Zvezda nije dobro organizovala, a na kraju je Batler bacio er-bol. “Nacrtali smo akciju, oni su preuzeli i oduzeli nam prvu opciju. Prešli smo na drugu opciju, imali smo dobar šut preko Batlera. Nije ušla. Imali smo pre
