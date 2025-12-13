Skauti u Humskoj, Partizan reprizira jedan od najvećih transfera?

Partizan večeras igra pretposlednji meč pre zimske pauze, u goste je crno-belima došla poslednjeplasirana ekipa Napretka iz Kruševca, a osim 9.236 gledalaca, među kojima su i trojica košarkaša Partizana, utakmici prisustvuju i skauti pojedinih evropskih klubova.

Prema informacijama koje je večeras objavio '' Telegraf'', na stadionu u Humskoj su i skauti Monaka, koji su došli da na delu vide mladog štopera Partizana Nikolu Simića. Ovaj momak ima tek 18 godina, ali je od početka sezone uglavnom standardan u prvoj postavi Partizana i večerašnji meč protiv Napreetka mu je već 25. od početka sezone, u kojoj je postigao i jedan gol, uz jednu asistenciju. Koliko Simić brzo napreduje pokazuje i procena na specijalizovanom sajtu ''