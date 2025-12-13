Zvezda oštećena u derbiju: Oglasio se poznati sudijski ekspert (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Zvezda oštećena u derbiju: Oglasio se poznati sudijski ekspert (video)

PARTIZAN je pobedio Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom košarkaškom večitom derbiju (79:76). Osim o utakmici priča se i o sudijama.

FOTO: N. Skenderija Sudijski ekspret portala "Basket News", Tod Vornik je istakao da su crveno-beli bili oštećeni na ovom meču. Najviše se osvrnuo na situaciju koja se dogodila pri vođstvu Zvezde od 67:59 na 5:38 do kraja. - Nažalost po goste, u ovoj situaciji donete su dve pogrešne sudijske odluke. Prvo, u borbi za loptu posle njenog izbijanja, Tajrik Džons zamahuje rukom i udara Kodija Milera-Mekintajera u lice. To je bio prekršaj koji nije dosuđen u korist
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Košarkaši Partizana došli u Humsku FOTO

Košarkaši Partizana došli u Humsku FOTO

B92 pre 3 sata
Skauti u Humskoj, Partizan reprizira jedan od najvećih transfera?

Skauti u Humskoj, Partizan reprizira jedan od najvećih transfera?

Sportske.net pre 3 sata
Heroji kluba su tu, Peđa ima na koga da se ugleda: Mijatović ugostio junake večitog derbija!

Heroji kluba su tu, Peđa ima na koga da se ugleda: Mijatović ugostio junake večitog derbija!

Hot sport pre 4 sati
POLUVREME - Košarkaši bodre Partizan, crno-beli grabe ka jesenjoj tituli!

POLUVREME - Košarkaši bodre Partizan, crno-beli grabe ka jesenjoj tituli!

Sportske.net pre 4 sati
Sudijski ekspert se oglasio i tvrdi da je Zvezda oštećena protiv Partizana: „Donete su dve pogrešne odluke“

Sudijski ekspert se oglasio i tvrdi da je Zvezda oštećena protiv Partizana: „Donete su dve pogrešne odluke“

Nova pre 4 sati
Dve pogrešne sudijske odluke u finišu večitog derbija: Evo šta je analitičar rekao o situaciji na kraju meča

Dve pogrešne sudijske odluke u finišu večitog derbija: Evo šta je analitičar rekao o situaciji na kraju meča

Mondo pre 4 sati
Dvejn Vašington srušio Zvezdu, pa došao u Humsku da bodri fudbalere Partizana, izazvao ludnicu među Grobarima!

Dvejn Vašington srušio Zvezdu, pa došao u Humsku da bodri fudbalere Partizana, izazvao ludnicu među Grobarima!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanEvroligakk partizanKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Danas pre 3 sata
Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Danas pre 5 sati
Ovako se (ne) osvaja titula - Arsenal uz dva autogola uz sudijski zvižduk srušio najgori tim Premijer lige!

Ovako se (ne) osvaja titula - Arsenal uz dva autogola uz sudijski zvižduk srušio najgori tim Premijer lige!

Sportske.net pre 43 minuta
Autogolovi koštali Vulvse, Arsenal u nadoknadi do važna tri boda

Autogolovi koštali Vulvse, Arsenal u nadoknadi do važna tri boda

RTS pre 48 minuta
NBA velikan ispratio derbi: Čikago Bulsi poslali poruku nakon pobede Partizana! (foto)

NBA velikan ispratio derbi: Čikago Bulsi poslali poruku nakon pobede Partizana! (foto)

Hot sport pre 33 minuta