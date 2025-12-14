30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma: Na današnji dan okončan rat u Bosni i Hercegovini

Sporazum je najpre parafiran 21. novembra 1995. u Dejtonu, a zvanično potpisan u Parizu iste godine.

Pregovori su vođeni u američkoj vojnoj bazi Rajt Peterson u saveznoj državi Ohajo. Danas se navršava 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu. Sporazum je najpre parafiran u Dejtonu 21. novembra 1995. godine, a potpisan je u Parizu, u Jelisejskoj palati na današnji dan te godine čime je okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini, prenosi RTRS. Sporazum je nazvan Dejtonski sporazum po gradu Dejtonu u okrugu Montgomeri u