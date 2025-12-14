Prednji deo vozila uništen, delovi rasuti po putu. Teška nesreća kod Inđije: Stvaraju se velike gužve na auto-putu (video)

Stanje učesnika nezgode trenutno nije poznato Savetuju se vozači na dodatni oprez Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na auto-putu kod Inđije u smeru ka Beogradu. Kako se vidi na snimku, jedan automobil je pretrpeo veću materijalnu štetu, ali nije poznato da li je još neko vozilo učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Na ovoj deonici se stvaraju veće gužve. Stanje učesnika nije poznato.