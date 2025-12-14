Koje su moguće posledice po Borane zbog dugogodišnje izloženosti arsenu i kadmijumu?

Zbog višedecenijskog izlaganja povišenim koncentracijama arsena u vazduhu, stanovnici Bora izloženi su riziku od brojnih zdravstvenih posledica, posebno karcinoma pluća, a udisanje kadmijuma, koji je takođe veoma štetan po zdravlje, karcinogen i povišen nakon rekonstrukcije topionice dodatna je komponenta – jer se on taloži i u zemljištu, o čemu u analizi piše i za portal N1 objašnjava univerzitetska profesorka u penziji i pulmološkinja Dragana Jovanović. Eko