Žarić Kovačević: Formira se Savet za porodicu i demografiju za popravljanje demografske slike Srbije

Danas pre 1 sat  |  Beta
Žarić Kovačević: Formira se Savet za porodicu i demografiju za popravljanje demografske slike Srbije

Ministarka za brigu o porodici i demografiji Jelena Žarić Kovačević najavila je danas formiranje saveta za porodicu i demografiju, koje će predstavljati institucionalno rešenje za popravljanje demografske slike Srbije i koje neće imati samo savetodavnu ulogu.

Ona je gostujući na RTS-u navela da će taj savet imati 23 člana, među kojima su resorni ministri, predstavnici akademske zajednice i udruženja građana. „Preuzeli smo na sebe obavezu da na jedan ozbiljniji način, kroz institucionalne korake, popravimo demografsku sliku Srbije. Da radimo na tome da nas bude više, više rođenih beba i da radimo na razvoju populacionih mera“, rekla je Žarić Кovačević. Kao jednu od mera koje bi trebalo da pomognu demografskom oporavku
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Žarić Kovačević: Formira se Savet za porodicu i demografiju, neće biti samo savetodavac

Žarić Kovačević: Formira se Savet za porodicu i demografiju, neće biti samo savetodavac

NIN pre 1 sat
Više od 280 alimentacija već isplaćeno: Ministarka o novim merama za porodice

Više od 280 alimentacija već isplaćeno: Ministarka o novim merama za porodice

RTK pre 1 sat
Od usvajanja Zakona o alimentacionom fondu isplaćeno više od 280 zahteva

Od usvajanja Zakona o alimentacionom fondu isplaćeno više od 280 zahteva

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Žarić: Od usvajanja Zakona o alimentacionom fondu isplaćeno više od 280 zahteva

Žarić: Od usvajanja Zakona o alimentacionom fondu isplaćeno više od 280 zahteva

Euronews pre 2 sata
Ministarka za brigu o porodici: Isplaćeno više od 280 zahteva iz Alimentacionog fonda, još 500 u proceduri

Ministarka za brigu o porodici: Isplaćeno više od 280 zahteva iz Alimentacionog fonda, još 500 u proceduri

Radio 021 pre 2 sata
Žarić: Od usvajanja Zakona o alimentacionom fondu isplaćeno više od 280 zahteva

Žarić: Od usvajanja Zakona o alimentacionom fondu isplaćeno više od 280 zahteva

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Društvo, najnovije vesti »

Rodoljub Šabić: Vučićeva najava pomilovanja ruši ustavne principe i pravni poredak

Rodoljub Šabić: Vučićeva najava pomilovanja ruši ustavne principe i pravni poredak

Nedeljnik pre 8 minuta
Obućina: Mediji United media godinu završavaju u neizvesnosti i pod pritiskom, ali slobodna reč se neće ugušiti

Obućina: Mediji United media godinu završavaju u neizvesnosti i pod pritiskom, ali slobodna reč se neće ugušiti

Nova pre 28 minuta
"Šaka u peškiru, komadi kosti padaju u čekaonici!" Jeziva ispovest lekara iz Hitne pomoći: Deca doživljavaju strašne povrede…

"Šaka u peškiru, komadi kosti padaju u čekaonici!" Jeziva ispovest lekara iz Hitne pomoći: Deca doživljavaju strašne povrede

Blic pre 8 minuta
U Novom Sadu obeleženo 150 godina od rođenja Mileve Marić Ajnštajn

U Novom Sadu obeleženo 150 godina od rođenja Mileve Marić Ajnštajn

NIN pre 17 minuta
O Vučićevoj najavi pomilovanja u slučaju Generalštab: "Bombastična izjava bez težine"

O Vučićevoj najavi pomilovanja u slučaju Generalštab: "Bombastična izjava bez težine"

Radio 021 pre 18 minuta