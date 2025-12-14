Žarić Kovačević: Formira se Savet za porodicu i demografiju za popravljanje demografske slike Srbije

Ministarka za brigu o porodici i demografiji Jelena Žarić Kovačević najavila je danas formiranje saveta za porodicu i demografiju, koje će predstavljati institucionalno rešenje za popravljanje demografske slike Srbije i koje neće imati samo savetodavnu ulogu.

Ona je gostujući na RTS-u navela da će taj savet imati 23 člana, među kojima su resorni ministri, predstavnici akademske zajednice i udruženja građana. „Preuzeli smo na sebe obavezu da na jedan ozbiljniji način, kroz institucionalne korake, popravimo demografsku sliku Srbije. Da radimo na tome da nas bude više, više rođenih beba i da radimo na razvoju populacionih mera“, rekla je Žarić Кovačević. Kao jednu od mera koje bi trebalo da pomognu demografskom oporavku