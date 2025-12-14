Novi kiks Borusije! Frajburg odoleo Dortmundu!

Kurir pre 1 sat
Fudbaleri Borusije Dortmund "kiksnuli" su drugi meč zaredom, ovog puta u Bundesligi.

Dortmund je na gostovanju Frajburgu odigrao 1:1 u 14. kolu Bundeslige. Gosti su poveli preko Bensebainija u 31. minutu, ali je Džoub Belingem napravio katastrofalan potez i u 53. minutu dobio direktan crveni karton. Držali su se "milioneri" do 75. minuta, kada je Holer doneo izjednačenje Frajburgu, a imali su na kraju i sreće jer je u 87. Matanoviću poništen gol, pa je Borusija odnela barem bod iz Frajburga.
