Marsej hodao po ivici, a onda se pojavio "princ od Velodroma" Mejson Grinvud!

Fudbaleri Olimpik Marseja savladali su Monako rezultatom 1:0 na "Velodromu" u okviru 17. kola Lige 1.

Veliki derbi u poslednjem kolu prvog dela sezone. Olimpik Marsej ruši odlični Monako ove večeri i završava godinu kao trećeplasirani sa četiri boda iza PSŽ-a i pet manje od lidera Lansa. Ne može se reći da su zaslužili da pobede, Monako je imao zrelije prilike, pa će biti zanimljivo videti hoće li Sebastijan Pokonjoli "preživeti" do početka 2026. godine. Početak je bio zapaljiv – doslovno. Utakmica je kasnila skoro petnaest minuta zbog velike bakljade na