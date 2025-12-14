Otvoren železnički tunel dug 33 kilometra: Evo na kojoj relaciji u Austriji će saobraćati, projekat modernizacije krenuo još devedesetih

U Austriji je danas otvoren novi železnički tunel Koralm dužine 33 kilometra koji spaja Grac i Klagenfurt, kroz koji će se vozovi kretati brzinom do 250 kilomatara na sat, preneli su lokalni mediji.

Otvaranjem tunela Koralm koji je probijen ispod planinskog masiva Koralp na jugu Austrije u Štajerskoj i Koruškoj, skraćuje se vreme putovanja između Graca i Klagenfurta na 39 minuta, prenosi agencija ANSA. Brojni državni zvaničnici prisustvovali su prvoj vožnji kroz tunel Koralm, uključujući austrijskog predsednika Aleksandra van der Belena, kancelara Kristijana Štokera i vicekancelara Andreasa Bablera. Voz je danas krenuo iz Graca u 11.00 časova i stigao u