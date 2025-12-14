Šajn: Vlast se već dogovorila da se za člana Saveta REM-a izabere Bodžoni

N1 Info pre 7 minuta  |  Beta
Šajn: Vlast se već dogovorila da se za člana Saveta REM-a izabere Bodžoni

Predsednik Romske Partije Srđan Šajn izjavio je danas da su se Srpska napredna stranka (SNS) i Savez vojvođanskih Mađara već dogovorili da za člana Saveta REM-a iz redova manjina izglasaju Ištvana Bodžonija, a da se drugi kandidat Sreten Jovanović koristi kao puka formalnost.

Šajn je u pisanoj izjavi naveo da većinu saveta nacionalnih manjina vode članovi SNS-a ili predstavnici manjinskih partija koje su deo vladajuće koalicije, da zato saveti ne funkcionišu kao nezavisna predstavnička tela manjinskih zajednica, već kao "produžena ruka vlasti". Zbog toga je poruku predsednice skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje Nevene Đurić, da se predstavnici civilnog društva po pitanju sastava REM-a obrate i dogovore sa nacionalnim savetima
