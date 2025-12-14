Zašto davaoci sperme imaju stotine dece

NIN pre 55 minuta  |  Džejms Galager - Zdravlje i
Neki muškarci doniranjem sperme dobiju izuzetno veliki broj potomaka.

BBC je pisao o muškarcu čija sperma je sadržala genetsku mutaciju koja drastično povećava rizik od razvoja raka kod neke dece koja su začeta njegovom spermom. Jedan od najupečatljivijih nalaza istrage bio je podatak da je njegova sperma poslata u 14 zemalja i da je upotrebljena za začeće najmanje 197 dece. Ovo otkriće pružilo je redak uvid u razmere industrije davanja sperme. Donirana sperma omogućava ženama da postanu majke u situacijama u kojima to inače ne bi
