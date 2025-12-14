Inter iskoristio kikseve Napolija i Milana da se popne na čelo Serije A

Fudbaleri Intera pobedili su u Đenovi domaćina sa 2:1 u utakmici 15. kola italijanske Serije A.

Gosti su pobedu izborili pogocima u prvom poluvremenu, a tako je prekinuta i serija Đenove od pet utakmica bez poraza. Ekipa Kristijana Kivua umela je da iskoristi kikseve najvećih rivala i ponovo je zauzela prvo mesto na tabeli sa 33 boda, jednim više od Milana i dva ispred Napolija. Inter je rano stigao do prednosti. U šestom minutu Jan Bisek doneo je prednost gostima, dok je Lautaro Martinez u 38. minutu udvostručio prednost nero-azura. Nadu Đenovljanima vratio