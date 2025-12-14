Inter iskoristio kikseve Napolija i Milana da se popne na čelo Serije A

RTS pre 1 sat
Inter iskoristio kikseve Napolija i Milana da se popne na čelo Serije A

Fudbaleri Intera pobedili su u Đenovi domaćina sa 2:1 u utakmici 15. kola italijanske Serije A.

Gosti su pobedu izborili pogocima u prvom poluvremenu, a tako je prekinuta i serija Đenove od pet utakmica bez poraza. Ekipa Kristijana Kivua umela je da iskoristi kikseve najvećih rivala i ponovo je zauzela prvo mesto na tabeli sa 33 boda, jednim više od Milana i dva ispred Napolija. Inter je rano stigao do prednosti. U šestom minutu Jan Bisek doneo je prednost gostima, dok je Lautaro Martinez u 38. minutu udvostručio prednost nero-azura. Nadu Đenovljanima vratio
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

''Minimalac'' Juventusa u Bolonji za povratak među pet vodećih

''Minimalac'' Juventusa u Bolonji za povratak među pet vodećih

Sportske.net pre 4 minuta
Švabe silne u Bremenu: Štutgart ubedljivo pobedio Verder

Švabe silne u Bremenu: Štutgart ubedljivo pobedio Verder

Kurir pre 39 minuta
Fudbaleri Novog Pazara pobedili Radnički iz Niša

Fudbaleri Novog Pazara pobedili Radnički iz Niša

Serbian News Media pre 39 minuta
Nemanja Matić napravio haos u Seriji A: Šokirao Luku Modrića, održao čas fudbala na San Siru

Nemanja Matić napravio haos u Seriji A: Šokirao Luku Modrića, održao čas fudbala na San Siru

Mondo pre 24 minuta
Inter savladao Đenovu i preuzeo prvo mesto (video)

Inter savladao Đenovu i preuzeo prvo mesto (video)

Politika pre 4 minuta
Grk debitovao porazom: Fudbaleri Novog Pazara pobedili Radnički iz Niša

Grk debitovao porazom: Fudbaleri Novog Pazara pobedili Radnički iz Niša

Kurir pre 2 sata
Bajern osvojio bod protiv Majnca golom Kejna iz jedanaesterca u završnici

Bajern osvojio bod protiv Majnca golom Kejna iz jedanaesterca u završnici

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalInterĐenova

Sport, najnovije vesti »

Batler objasio šta se desilo u poslednjem napadu u derbiju (VIDEO)

Batler objasio šta se desilo u poslednjem napadu u derbiju (VIDEO)

Danas pre 9 minuta
Obradović otkrio da je Moneke treniorao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se…

Obradović otkrio da je Moneke treniorao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači.“

Danas pre 1 sat
Vladan Milojević: „Lepo je biti jesenji prvak, ali…“

Vladan Milojević: „Lepo je biti jesenji prvak, ali…“

Danas pre 2 sata
Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Danas pre 1 sat
Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke…

Bez iznenađenja u finalu Svetskog prvenstva za rukometašice: Srpska snajka Katrin Lunde briljirala i sada su Norvežanke apsolutne vladarke

Danas pre 3 sata