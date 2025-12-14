BLAGO, RTV1 u 23.50

NOVI SAD - Film rumunskog reditelja, predstavio se na nekoliko festivala u svetu. Kosti vodi miran život, noću uspavljuje svog šestogodišnjeg sina čitajući mu priče. Omiljena mu je ona o Robinu Hudu. Kosti sebe vidi kao heroja – borca za ljudska prava. Jedne ga večeri iznenada posećuje njegov komšija i otkriva mu tajnu o blagu koje je zakopano u vrtu njegove bake i dede. Usprkos brojnim preprekama, Kosti ne želi biti obeshrabren. Za svoju suprugu i sina, on je pravi heroj i niko i ništa ga neće

Žanr: komedija Režija: Corneliu Porumboiu Scenario: Corneliu Porumboiu Glavne uloge: Toma Ćužin, Adrian Purcarescu, Corneliu Cozmei, Radu Banzaru, Dan Chiriac, Iulia Ciochina, Marius Coanda Godina proizvodnje: 2015. Zemlje proizvodnje: Rumunija, Francuska
