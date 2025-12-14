Remi Mladosti i Spartaka

BAČKA TOPOLA, LUČANI - Fudbaleri Mladosti i Spartaka odigrali su danas nerešeno 0:0 u meču 19. kola Superlige Srbije.

Mladost je sad deveta sa 25 bodova, dok je Spartak pretposlednji sa 15. U narednom kolu Mladost će u goste Crvenoj zvezdi, dok će Spartak dočekati Čukarički. Miljanović: Radujemo se utakmici protiv velikog kluba Trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović rekao je pred meč protiv Crvene zvezde da se njegova ekipa raduje utakmici protiv velikog kluba i da se nada da će pobeda na gostovanju Spartaku u prethodnom kolu biti snažan podsticaj za njegovu ekipu. TSC u meču