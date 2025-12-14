Stranka slobode i pravde: Javni poziv za radnu grupu o zakonu „roditelj-negovatelj“ je samo kupovina vremena

Serbian News Media pre 1 sat
Stranka slobode i pravde: Javni poziv za radnu grupu o zakonu „roditelj-negovatelj“ je samo kupovina vremena
Narodna poslanica Stranke slobode i pravde (SSP) Tatjana Pašić kritikovala je danas Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, tvrdeći da je javni poziv za formiranje radne grupe za Zakon o roditelju-negovatelju „pokušaj da se prikrije činjenica da je vlast tri puta odbila da Zakon“ koji predlaže SSP bude na dnevnom redu Narodne skupštine. U saopštenju, Pašić navodi da iznenadna „aktivacija“ ministarke pred svako zasedanje, uz najave sastanaka i radne grupe,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

SSP: Vlast kobajagi radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

SSP: Vlast kobajagi radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

N1 Info pre 1 sat
SSP: Vlast navodno radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

SSP: Vlast navodno radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

Nedeljnik pre 1 sat
SSP: Vlast kobajagi radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

SSP: Vlast kobajagi radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

Danas pre 1 sat
SSP: Vlast kobajagi radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

SSP: Vlast kobajagi radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

Novi magazin pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SSP

Politika, najnovije vesti »

Ko su proruski ljudi u vrhu srpske vlasti?

Ko su proruski ljudi u vrhu srpske vlasti?

Danas pre 30 minuta
Čiji je „ker“ Pavle Bihali?

Čiji je „ker“ Pavle Bihali?

Vreme pre 30 minuta
Rade na urušavanju države već 12 godina: Ministarka Mesarović nadigrala opoziciju činjenicama, sve crno na belo: U Nišu je…

Rade na urušavanju države već 12 godina: Ministarka Mesarović nadigrala opoziciju činjenicama, sve crno na belo: U Nišu je sada 50.000 manje nezaposlenih, prosečna plata će ići do 1.000 evra

Dnevnik pre 10 minuta
SSP: Vlast kobajagi radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

SSP: Vlast kobajagi radi na Zakonu roditelj-negovatelj, a zapravo odbija da primeni naš predlog

N1 Info pre 1 sat
"Držati se kursa ka članstvu u EU" Kaja Kalas i Marta Kos povodom 30. godišnjice od Dejtona: "BiH mora da zgrabi šansu"

"Držati se kursa ka članstvu u EU" Kaja Kalas i Marta Kos povodom 30. godišnjice od Dejtona: "BiH mora da zgrabi šansu"

Blic pre 40 minuta