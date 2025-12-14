Ocokoljić: Svašta može da se dogodi do srede i Virtusa…

Košarkaši Partizana ostvarili su tri pobede u nizu pod komandom Mirka Ocokoljića.

Slavili su protiv Bajerna i Zvezde u Evroligi, odnosno protiv Kluža u ABA ligi, a serija je nastavljena i protiv ekipe FMP u Železniku - 91:79. Partizan ima skor 7-1, FMP 4-5. Partizan nema vremena za odmor, jer već u sredu 17. decembra igra protiv Virtusa na svom parketu u 16. kolu Evrolige, dok je okršaj sa ekipolm Žalgirisa u Kaunasu zakazan za dva dana kasnije. Podsećanja radi, crno – beli imaju skor 6-9 posle dve pobede u nizu. „Zadovoljan sam pobedom i