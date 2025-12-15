Evroliga odredila sudije za duel Zvezde i Hapoela

Evroliga je odredila sudije za duel između Hapoela i Crvene zvezde u Jerusalimu, u okviru 16. kola.

Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20 časova i pet minuta gostuju lideru na tabeli elitnog takmičenja – Hapoelu iz Tel Aviva. Evroliga je odredila sudije za tu utakmicu, a poverenje je dobio jedan od najboljih evropskih sudija Francuz Mehdi Difala. Njemu će na tom meču pomagati Grk Joanis Fufis i španski arbitar Alberto Baena. Izraelski predstavnik će konačno biti domaćin u domovini, ali je zbog zauzetosti Hapoelove hale u Tel Avivu za domaćin određen Jerusalim i