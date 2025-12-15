'Australijski heroj': Ko je čovek koji je oteo pušku jednom od napadača

BBC News pre 44 minuta

BBC Ahmed je uspeo da otme pušku napadaču

Odmah posle masakra na plaži u Australiji, društvenim mrežama počeo je da kruži snimak muškarca koji je nenaoružan došao do jednog od napadača i oteo mu pušku iz koje je pucao na posetioce plaže Bondi u Sidneju.

Muškarac, slučajni prolaznik, identifikovan je kao 43-godišnji Ahmed al Ahmed, a mnogi ga nazivaju herojem.

Na snimku, čiju je verodostojnost potvrdio BBC, Ahmed trči ka napadaču koji mu je okrenut leđima i otima mu oružje, a potom je oružje uperio ka njemu,primoravajući ga na povlačenje.

Ahmed, vlasnik prodavnice voća i otac dvoje dece, prebačen je u bolnicu zbog prostrelnih rana na ruci i šaci, rekla je njegova porodica za kanal 7News Australia.

Ahmedovi roditelji su rekli da je upucan četiri ili pet puta u rame i da je u bolnici.

Petnaest ljudi je ubijeno, a desetine su ranjene u pucnjavi 14. decembra, kada je više od 1.000 ljudi prisustvovalo događaju na plaži u Sidneju povodom proslave Hanuke.

Policija je napad proglasila terorističkim aktom usmerenim na jevrejsku zajednicu.

„On je heroj, potpuni heroj", rekao je Mustafa, Ahmedov rođak, za 7News Australia.

„Nadam se da će biti dobro. Posetili smo ga, bio je dobro, ali čekamo da vidimo šta će lekari reći".

Na ljude su pucala dvojica napadača, 50-godišnji otac i 24- godišnji sin.

Potvrdili su da je 50-godišnji muškarac ubijen na licu mesta, dok je 24-godišnjak i u bolnici u kritičnom stanju.

Na snimku koji se deli po mrežama, jedan od naoružanih ljudi stoji iza palme blizu malog pešačkog mosta, ciljajući i pucajući iz puške ka meti koja je van kadra.

Vidi se kako Ahmed, koji se skrivao iza parkiranog automobila, skače na napadača, i obara ga.

Uspeva da otme pušku od napadača, obara ga na zemlju i usmerava oružje prema njemu.

Napadač počinje da se povlači nazad ka mostu.

Ahmed zatim spušta oružje i podiže jednu ruku u vazduh, naizgled pokazujući policiji da nije jedan od strelaca.

Isti napadač je kasnije viđen na mostu kako uzima drugo oružje i ponovo puca.

Još jedan naoružani čovek za to vreme nastavlja da puca sa mosta.

Na snimku se ne vidi na koga pucaju.

Pogledajte snimak - upozoravamo na uznemirujući sadržaj

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins odao je počast hrabrosti Ahmeda, čije ime u vreme obraćanja novinarima nije bilo objavljeno.

„Taj čovek je pravi heroj i ne sumnjam da je mnogo, mnogo ljudi preživelo zahvaljujući njegovoj hrabrosti“, rekao je Mins

„Videli smo Australijance kako trče u opasnost kako bi pomogli drugima.

„Ovi Australijanci su heroji, a njihova hrabrost je spasila živote“, rekao je australijski premijer Entoni Albaneze.

Govoreći na božićnom prijemu u Beloj kući, američki predsednik Donald Tramp takođe je pohvalio Ahmeda.

„Izuzetno hrabar čovek koji je bez straha skočio na jednog od napadača i spasio mnogo života“, rekao je Tramp.

@ChrisMinnsMP via X/via REUTERS Kris Mins, premijer australijske savezne države Novog Južnog Velsa, posetio je Ahmeda al Ahmeda, koji je identifikovan kao prolaznik koji je oteo pušku jednom od naoružanih ljudi tokom smrtonosne pucnjave na plaži Bondi u Sidneju

Prikupljanje novca za Ahmeda

Odmah je pokrenuto onlajn prikupljanje sredstava za Ahmeda al Ahmeda.

Do sada prikupijeno blizu milion australijskih dolara, prema podacima GoFundMe-a.

Američki milijarder poklonio je 99.999 australijskih dolara (65.000 američkih dolara) Ahmedu za njegov hrabar čin.

To je najveći mogući iznos sredstava koji neko može da pokloni u ovoj akciji.

Uplatio ju je Vilijam Akman, izvršni direktor kompanije Pershing Square Capital Management-a, koji je na društvenoj mreži Iks za Ahmeda napisao da je „hrabar heroj".

(BBC News, 12.15.2025)