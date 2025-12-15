Ministar: Plate prosvetnim radnicima veće za 5,1 odsto od 1. januara 2026.

Beta pre 35 minuta

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković najavio je danas da će plata prosvetnim radnicima biti povećana za 5,1 odsto od 1. januara 2026. godine.

On je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo ocenio da se Srbija zahvaljujući rezultatima rada Vlade nalazi u "dobroj ekonomskoj poziciji" te da su zbog toga plate prosvetnim radnicima u tri navrata povećane tokom ove godine.

"Prvog septembra smo po prvi put bili bez ritualnog štrajka upozorenja, to je dokaz da se država pozabavila njihovim materijalnim statusom. Bila su tri povećanja plata ove godine, 11 odsto u februaru, pet u martu i pet odsto u oktobru", naveo je Stanković.

Dodao je da Ministarstvo prosvete nije nadležno za produžavanje ugovora nastavnika na određeno vreme, već direktori škola.

"Direktori bi trebalo u zavisnosti od radnog učinka nastavnika da odluče da li će nekom produžiti radni odnos. Sva ta sintagma o represiji koja se vodi nad kadrovima koji su učestvovali u političkim procesima, koji se sa manje ili više dobrih razloga zovu 'obojena revolucija', nije zasnovana na socijalnim činjenicama", naveo je Stanković na sednici Odbora na kojoj je razmotren Izveštaj o radu Ministarstva prosvete od jula do septembra.

(Beta, 15.12.2025)