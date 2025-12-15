Ministar: Plate prosvetnim radnicima veće za 5,1 odsto od 1. januara 2026.

Beta pre 35 minuta

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković najavio je danas da će plata prosvetnim radnicima biti povećana za 5,1 odsto od 1. januara 2026. godine.

On je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo ocenio da se Srbija zahvaljujući rezultatima rada Vlade nalazi u "dobroj ekonomskoj poziciji" te da su zbog toga plate prosvetnim radnicima u tri navrata povećane tokom ove godine.

"Prvog septembra smo po prvi put bili bez ritualnog štrajka upozorenja, to je dokaz da se država pozabavila njihovim materijalnim statusom. Bila su tri povećanja plata ove godine, 11 odsto u februaru, pet u martu i pet odsto u oktobru", naveo je Stanković.

Dodao je da Ministarstvo prosvete nije nadležno za produžavanje ugovora nastavnika na određeno vreme, već direktori škola.

"Direktori bi trebalo u zavisnosti od radnog učinka nastavnika da odluče da li će nekom produžiti radni odnos. Sva ta sintagma o represiji koja se vodi nad kadrovima koji su učestvovali u političkim procesima, koji se sa manje ili više dobrih razloga zovu 'obojena revolucija', nije zasnovana na socijalnim činjenicama", naveo je Stanković na sednici Odbora na kojoj je razmotren Izveštaj o radu Ministarstva prosvete od jula do septembra. 

(Beta, 15.12.2025)

Povezane vesti »

Odbor za obrazovanje i nauku prihvatio Informacije o radu četiri ministarstva

Odbor za obrazovanje i nauku prihvatio Informacije o radu četiri ministarstva

NIN pre 34 minuta
Prosvetarima stiže povećanje: Plate veće za 5,1 odsto od 1. januara

Prosvetarima stiže povećanje: Plate veće za 5,1 odsto od 1. januara

Danas pre 30 minuta
Ministar: Plate prosvetnim radnicima veće za 5,1 odsto od 1. januara 2026.

Ministar: Plate prosvetnim radnicima veće za 5,1 odsto od 1. januara 2026.

Radio sto plus pre 9 minuta
Ministar Stanković na skupštinskom odboru: Odvojiti obrazovanje od politike

Ministar Stanković na skupštinskom odboru: Odvojiti obrazovanje od politike

RTS pre 29 minuta
Novo povećanje plata prosvetnim radnicima: Ministar Dejan Vuk Stanković otkrio kada i koliko će biti uvećane zarade u školstvu…

Novo povećanje plata prosvetnim radnicima: Ministar Dejan Vuk Stanković otkrio kada i koliko će biti uvećane zarade u školstvu

Kurir pre 1 sat
Dejan Vuk Stanković: "Obrazovni sistem u Srbiji je zbog blokada prošao kroz jednu od najvećih kriza u novijoj srpskoj…

Dejan Vuk Stanković: "Obrazovni sistem u Srbiji je zbog blokada prošao kroz jednu od najvećih kriza u novijoj srpskoj istoriji" (video)

Blic pre 1 sat
Ministar: Cilj za sledeću godinu odvojiti obrazovanje od dnevne politike

Ministar: Cilj za sledeću godinu odvojiti obrazovanje od dnevne politike

Novi magazin pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Predsednik Visokog saveta tužilaštva podnosi krivičnu prijavu protiv Mrdića

Predsednik Visokog saveta tužilaštva podnosi krivičnu prijavu protiv Mrdića

N1 Info pre 4 minuta
Skupština Srbije: Održana izložba posvećena Milevi Marić Ajnštajn

Skupština Srbije: Održana izložba posvećena Milevi Marić Ajnštajn

RTV pre 4 minuta
„Derbi“ je više od igre

„Derbi“ je više od igre

Danas pre 5 minuta
Zašto psi tokom zime piju manje vode? Veterinar otkriva šta je uobičajeno, a šta razlog za brigu

Zašto psi tokom zime piju manje vode? Veterinar otkriva šta je uobičajeno, a šta razlog za brigu

Danas pre 0 minuta
Za i protiv Zakona o radnoj praksi

Za i protiv Zakona o radnoj praksi

Mašina pre 54 minuta