Danas isključenje struje u 3 velike opštine u Beogradu: Potrošači ovih ulica biće bez vode punih 8 sati, proverite da li ste na spisku

Blic pre 15 minuta
Danas isključenje struje u 3 velike opštine u Beogradu: Potrošači ovih ulica biće bez vode punih 8 sati, proverite da li ste…

Bez struje će ostati delovi opština Palilula, Voždovac i Novi Beograd u različitim vremenskim intervalima Građanima se preporučuje da isključe osetljive električne uređaje radi zaštite od strujnih udara Elektrodistribucija Srbije za danas, 15. decembar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.

Bez struje danas će biti delovi 3 beogradske opštine, a do isključenja struje će, kako navodi Elektrodistribucija Srbije, najranije doći od 8, a najkasnije do 16 u sledećim delovima Beograda: U opštini Palilula od 14 do 16 časova doći će do isključenja struje u: Na Voždovcu od 16 do 18 časova bez struje biće potrošači Kumodraške ulice 153. Od 9 do 16 časova bez struje biće sledeće ulice: Od 8 do 16 časova takođe na Novom Beogradu, do isključenja će doći u ulici:
