(Foto) Ovo je brat Meline Džinović. On je kreatorki bio velika podrška tokom najtežih momenata! Harisova bivša žena je bliska i sa sestrom i sa bratom

Nekadašnja žena Harisa Džinovića, Melina Džinović, oduvek je važila za lepoticu, a na dobrom izgledu može zahvaliti dobroj genetici.

Melina nikada nije želela preterano javno da ističe svoju porodicu i poreklo, a poznato je da je rođena u Bihaću i da je bliska sa sestrom i bratom. Veći deo svog života Melina je provela u Zagrebu. Tu je završila osnovnu i srednju školu, a potom upisala i fakultet koji je prekinula kada je bila apsolvent i udala se za Harisa Džinovića. Melinini roditelji nisu podržavali odluku da napusti fakultet, a brat i sestra su joj u tim trenucima bili najveća podrška. Melina