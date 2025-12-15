Teška saobraćajna nesreća kod Sombora. Ima povređenih: Direktan sudar kamiona i auta, policija na licu mesta.

Blic pre 50 minuta
Teška saobraćajna nesreća kod Sombora. Ima povređenih: Direktan sudar kamiona i auta, policija na licu mesta.

Policija je na licu mesta Saobraćaj je obustavljen Teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali kamion i automobil, dogodila se večeras na putu Sombor-Bezdan.

Kako se navodi na Instagram stranici 192, došlo je do direktnog sudara kamiona i automobila. Jedna osoba je teže, a druga lakše povređena u udesu teretnog i putničkog vozila koji se u popodnevnim satima dogodio na putu Sombor-Bezdan. Nesreća se dogodila u 17.30 sati, a saobraćaj, na tom delu puta, bio je obustavljen do 19.45 sati. Teške telesne povrede zadobio je vozač putničkog vozila, a lakše je povređen putnik u tom vozilu. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

(Foto) Strahuje se da ima poginulih: Stravična saobraćajka na putu Sombor-Bezdan, direktno se sudarili kamion i automobil

(Foto) Strahuje se da ima poginulih: Stravična saobraćajka na putu Sombor-Bezdan, direktno se sudarili kamion i automobil

Dnevnik pre 1 dan
Auto sleteo sa puta u kanal nakon sudara: Teška nesreća kod Čačka (foto)

Auto sleteo sa puta u kanal nakon sudara: Teška nesreća kod Čačka (foto)

Mondo pre 1 dan
Belivukov i Šarićev čovek izručen u Srbiju! Sudi mu se za ubistva u Grčkoj

Belivukov i Šarićev čovek izručen u Srbiju! Sudi mu se za ubistva u Grčkoj

Telegraf pre 1 dan
Direktan sudar automobila i kamiona kod Sombora! Dve osobe povređene: Saobraćaj obustavljen (foto)

Direktan sudar automobila i kamiona kod Sombora! Dve osobe povređene: Saobraćaj obustavljen (foto)

Kurir pre 5 sati
Snimak neverovatne nesreće u Obrenovcu: Auto sleteo sa puta i zakucao se u parkirana vozila ispred kuće (video)

Snimak neverovatne nesreće u Obrenovcu: Auto sleteo sa puta i zakucao se u parkirana vozila ispred kuće (video)

Mondo pre 5 sati
Žestok sudar kod Subotice, strahuje se da ima mrtvih: Saobraćaj skroz obustavljen (foto)

Žestok sudar kod Subotice, strahuje se da ima mrtvih: Saobraćaj skroz obustavljen (foto)

Mondo pre 7 sati
Direktan sudar automobila i kamiona kod Sombora, strahuje se da ima stradalih

Direktan sudar automobila i kamiona kod Sombora, strahuje se da ima stradalih

Alo pre 8 sati

Ključne reči

Tanjugsaobraćajna nesrećaSombor

Hronika, najnovije vesti »

Teška saobraćajna nesreća kod Sombora. Ima povređenih: Direktan sudar kamiona i auta, policija na licu mesta.

Teška saobraćajna nesreća kod Sombora. Ima povređenih: Direktan sudar kamiona i auta, policija na licu mesta.

Blic pre 50 minuta
"Nisam smeo da se javim Brajanu Volšu..." Muškarac koji tvrdi da je bio u vezi sa Beograđankom Anom posle njenog nestanka…

"Nisam smeo da se javim Brajanu Volšu..." Muškarac koji tvrdi da je bio u vezi sa Beograđankom Anom posle njenog nestanka dobio misterioznu poruku: "Plašio sam se"

Blic pre 4 sati
Majka i sin izvučeni iz vatrene stihije! Drama kod Paraćina: Porodična kuća potpuno izgorela

Majka i sin izvučeni iz vatrene stihije! Drama kod Paraćina: Porodična kuća potpuno izgorela

Blic pre 4 sati
(Video) Kum, glavni Zvicerov savetnik i logističar: Evo ko je Milovan Zdravković: Danas izručen Srbiji pod pratnjom jakih…

(Video) Kum, glavni Zvicerov savetnik i logističar: Evo ko je Milovan Zdravković: Danas izručen Srbiji pod pratnjom jakih policijskih snaga, robijaće zbog ubistva i droge

Blic pre 6 sati
Odslužio kaznu u Hrvatskoj, pa ispred zatvora doživeo šok: Novi detalji izručenja Zvicerovog kuma: Robijao zbog falsifikovanja…

Odslužio kaznu u Hrvatskoj, pa ispred zatvora doživeo šok: Novi detalji izručenja Zvicerovog kuma: Robijao zbog falsifikovanja pasoša, sada optužen za ubistvo i trgovinu drogom

Blic pre 7 sati