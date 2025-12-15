Teška saobraćajna nesreća kod Sombora. Ima povređenih: Direktan sudar kamiona i auta, policija na licu mesta.

Policija je na licu mesta Saobraćaj je obustavljen Teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali kamion i automobil, dogodila se večeras na putu Sombor-Bezdan.

Kako se navodi na Instagram stranici 192, došlo je do direktnog sudara kamiona i automobila. Jedna osoba je teže, a druga lakše povređena u udesu teretnog i putničkog vozila koji se u popodnevnim satima dogodio na putu Sombor-Bezdan. Nesreća se dogodila u 17.30 sati, a saobraćaj, na tom delu puta, bio je obustavljen do 19.45 sati. Teške telesne povrede zadobio je vozač putničkog vozila, a lakše je povređen putnik u tom vozilu. (Tanjug)