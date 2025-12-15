Danas saznaje: RTS nije izabrao direktora, Upravni odbor raspisuje novi konkurs

Danas pre 3 sata  |  D. D.
Danas saznaje: RTS nije izabrao direktora, Upravni odbor raspisuje novi konkurs

Upravni odbor Radio televizije Srbije nije izabrao generalnog direktora, zato se za direktora RTS-a raspisuje novi konkurs, saznaje Danas.

Upravni odbor Radio-televizije Srbije doneo je odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora RTS-a, pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove konkursa nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova. – Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije, na današnjoj – 35. redovnoj sednici, nije doneo odluku o izboru generalnog direktora Radio-televizije Srbije, jer nijedan od kandidata koji su ispunjavali
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

UO RTS ponovo raspisuje konkurs za generalnog direktora: "Nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu"

UO RTS ponovo raspisuje konkurs za generalnog direktora: "Nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu"

Newsmax Balkans pre 1 sat
RTS još uvek bez direktora, raspisani konkurs poništen!

RTS još uvek bez direktora, raspisani konkurs poništen!

Alo pre 1 sat
Otkrivamo koliko glasova su dobili kandidati za novog direktora RTS: On je imao najviše, ali nedovoljno

Otkrivamo koliko glasova su dobili kandidati za novog direktora RTS: On je imao najviše, ali nedovoljno

Telegraf pre 1 sat
RTS bez novog generalnog direktora: Stiže novi konkurs

RTS bez novog generalnog direktora: Stiže novi konkurs

Vreme pre 2 sata
Najviše glasova – ali nedovoljno: Zašto RTS nije dobio direktora?

Najviše glasova – ali nedovoljno: Zašto RTS nije dobio direktora?

Moj Novi Sad pre 2 sata
Oni su "izvisili" za novog direktora RTS: Od bivše rijaliti zvezde do čoveka koji se sukobio sa Memedovićem

Oni su "izvisili" za novog direktora RTS: Od bivše rijaliti zvezde do čoveka koji se sukobio sa Memedovićem

Telegraf pre 3 sata
RTS i dalje bez novog generalnog direktora - nijedan kandidat nema dovoljno glasova

RTS i dalje bez novog generalnog direktora - nijedan kandidat nema dovoljno glasova

BBC News pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićRTSUpravni odborKandidaturaIzbori

Društvo, najnovije vesti »

MUP: Kontrola saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus alkohol i droga

MUP: Kontrola saobraćaja od 15. do 21. decembra, fokus alkohol i droga

Danas pre 2 sata
Učenici vukovarske Tehničke škole Nikola Tesla danas posetili Hram Svetog Save: Dočekao ih patrijarh Porfirije

Učenici vukovarske Tehničke škole Nikola Tesla danas posetili Hram Svetog Save: Dočekao ih patrijarh Porfirije

Blic pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 100. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 100. kolu?

Danas pre 2 sata
U hotelu "Crowne Plaza" održana promocija knjige "Ego, ljubav, istina" autora Zorana Salopeka

U hotelu "Crowne Plaza" održana promocija knjige "Ego, ljubav, istina" autora Zorana Salopeka

Blic pre 2 sata
Macura: Pripremaju se izmene Zakona o nasilju i Krivičnog zakonika

Macura: Pripremaju se izmene Zakona o nasilju i Krivičnog zakonika

Danas pre 2 sata