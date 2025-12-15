Isključenja u 10 opština: Ovi delovi Beograda danas će biti bez struje - detaljan spisak
Kurir pre 47 minuta
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima ovih beogradskih opština.
Zvezdara 09:00 - 14:00 DIMITRIJA TUCOVIĆA: 90, HADŽI-MUSTAFINA: 12-16,13, ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA: 6,10,5-7, Zvezdara 09:00 - 15:00 BANJSKA: 3-5, Novi Beograd 08:00 - 16:00 KANAL PETRAC: 22,15,19a-21,25-31, Zemun 09:00 - 16:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 22, Zemun 08:30 - 12:30 AVIJATIČARSKI TRG : BB,6-10V/2, BEOGRADSKA: 6-14,1-13, DAVIDOVIĆEVA: 2-6,1-5, DR PETRA MARKOVIĆA : 2-8,12-24,1-7, GLAVNA : BB,2-10,1A, JOVANA SUBOTIĆA: 2-8V/2,1-11, KOSOVSKA: 4-8,12,1-5V/2, MARKA NIKOLIĆA