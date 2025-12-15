Kadirov otkrio da li će i dalje biti predsednik Čečenije: "Sit sam ove vlade i služenja narodu..." Jedan čovek će odlučiti o njegovoj sudbini

Kurir pre 36 minuta  |  RIA Novosti)
Kadirov otkrio da li će i dalje biti predsednik Čečenije: "Sit sam ove vlade i služenja narodu..." Jedan čovek će odlučiti o…

- Kandidovaću se ako me predsednik nominuje i narod me podrži.

Ovako, ako mene pitate, sit sam ove vlade i služenja narodu. Mislim da bi nove snage, novi ljudi, bili zanimljiviji, a situacija bi bila bolja da je drugačija. Ovako kako jeste, mi smo na putu Ahmata-Hadžija, nikada nismo skrenuli sa njega i nastaviću to da radim do kraja života - rekao je Ramzan Kadirov u nedelju tokom uživog razgovora sa stanovnicima regiona. Kadirov je zvanično preuzeo dužnost predsednika Čečenske Republike 5. aprila 2007. On je šef Čečenske
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"…

Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"

Kurir pre 2 sata
Oglasio se Kremlj o izjavi Rutea

Oglasio se Kremlj o izjavi Rutea

Danas pre 4 sati
Pajtaška diplomatija Trampa i Putina

Pajtaška diplomatija Trampa i Putina

Radar pre 4 sati
Vitkof pohvalio napredak tokom razgovora sa Ukrajincima u Berlinu

Vitkof pohvalio napredak tokom razgovora sa Ukrajincima u Berlinu

Danas pre 5 sati
Generalna skupština UN glasa o kršenju ljudskih prava u Ukrajini, u fokusu tortura i nehumano postupanje prema ukrajinskim…

Generalna skupština UN glasa o kršenju ljudskih prava u Ukrajini, u fokusu tortura i nehumano postupanje prema ukrajinskim ratnim zarobljenicima

Blic pre 6 sati
Oštra kontraponuda Zelenskog: Ovo je potrebno za prekid vatre u Donbasu: "Ako moramo mi, moraće i Putin!"

Oštra kontraponuda Zelenskog: Ovo je potrebno za prekid vatre u Donbasu: "Ako moramo mi, moraće i Putin!"

Blic pre 8 sati
Kako je napad ukrajinskog drona na Rusiju naštetio izvozu kazahstanske nafte

Kako je napad ukrajinskog drona na Rusiju naštetio izvozu kazahstanske nafte

Danas pre 10 sati

Ključne reči

Vladimir PutinČečenijaRusija

Svet, najnovije vesti »

Kadirov otkrio da li će i dalje biti predsednik Čečenije: "Sit sam ove vlade i služenja narodu..." Jedan čovek će odlučiti o…

Kadirov otkrio da li će i dalje biti predsednik Čečenije: "Sit sam ove vlade i služenja narodu..." Jedan čovek će odlučiti o njegovoj sudbini

Kurir pre 36 minuta
Horor u Kolumbiji: Najmanje 10 osoba poginulo kada je školski autobus pao sa litice

Horor u Kolumbiji: Najmanje 10 osoba poginulo kada je školski autobus pao sa litice

Telegraf pre 45 minuta
Raspuštena demokrastka stranka na kineskoj teritoriji! Čak 97 odsto članova glasalo za njeno gašenje

Raspuštena demokrastka stranka na kineskoj teritoriji! Čak 97 odsto članova glasalo za njeno gašenje

Kurir pre 1 sat
Tajland razmatra ukidanje izvoza goriva u Kambodžu: moguća blokada isporuka zbog eskalacije pograničnog sukoba

Tajland razmatra ukidanje izvoza goriva u Kambodžu: moguća blokada isporuka zbog eskalacije pograničnog sukoba

Kurir pre 2 sata
Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"…

Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"

Kurir pre 2 sata