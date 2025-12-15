Ko je bivša supruga Roba Rajnera? Bila je prvi uspešni ženski reditelj, a onda je tragično skončala

Kurir pre 31 minuta  |  Bollywood)
Ko je bivša supruga Roba Rajnera? Bila je prvi uspešni ženski reditelj, a onda je tragično skončala

Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu, a pronašla ih je njihova ćerka Romi.

Vest o njihovoj smrti podstakla je radoznalost javnosti i u vezi sa Robovom bivšom suprugom, Peni Maršal. Peni Maršal rođena je 15. oktobra 1943. godine u Njujorku. Bila je jedna od najvoljenijih glumica, komičarki i rediteljki u Holivudu. Takođe je bila prva žena koja je ostvarila dosledan komercijalni uspeh kao filmska rediteljka. U galeriji pogledajte fotografije Peni Maršal i Roba Rajnera: Peni je rođena od Mardžori Ajrin Maršal, koja je bila učiteljica plesa i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Volimo svu decu, pa i onu lošu": Zloslutne reči Roba Rajnera, par meseci kasnije sin okrivljen da je ubio roditelje

"Volimo svu decu, pa i onu lošu": Zloslutne reči Roba Rajnera, par meseci kasnije sin okrivljen da je ubio roditelje

Mondo pre 16 minuta
Priveden sin ubijenog glumačkog para

Priveden sin ubijenog glumačkog para

B92 pre 36 minuta
Sin osumnjičen za ubistvo, uhapšen Nik Rajner

Sin osumnjičen za ubistvo, uhapšen Nik Rajner

Politika pre 17 minuta
Oglasila se ćerka slavnog reditelja koji je pronađen mrtav: Tragedija potresla ceo svet, ona van sebe od šoka

Oglasila se ćerka slavnog reditelja koji je pronađen mrtav: Tragedija potresla ceo svet, ona van sebe od šoka

Telegraf pre 17 minuta
Rajnerov sin u pritvoru: U jednom od poslednjih intervjua dao neobičan komentar o deci

Rajnerov sin u pritvoru: U jednom od poslednjih intervjua dao neobičan komentar o deci

N1 Info pre 1 sat
Uhapšen sin Roba Rajnera: Potvrđeno da su proslavljeni reditelj i njegova supruga izbodeni na smrt

Uhapšen sin Roba Rajnera: Potvrđeno da su proslavljeni reditelj i njegova supruga izbodeni na smrt

Nova pre 1 sat
Tramp: Uzrok ubistva Rajnera bes koji je izazivao mržnjom prema meni

Tramp: Uzrok ubistva Rajnera bes koji je izazivao mržnjom prema meni

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NjujorkLos Anđeles

Kultura, najnovije vesti »

Ko je bivša supruga Roba Rajnera? Bila je prvi uspešni ženski reditelj, a onda je tragično skončala

Ko je bivša supruga Roba Rajnera? Bila je prvi uspešni ženski reditelj, a onda je tragično skončala

Kurir pre 31 minuta
"Volimo svu decu, pa i onu lošu": Zloslutne reči Roba Rajnera, par meseci kasnije sin okrivljen da je ubio roditelje

"Volimo svu decu, pa i onu lošu": Zloslutne reči Roba Rajnera, par meseci kasnije sin okrivljen da je ubio roditelje

Mondo pre 16 minuta
Najduža noć filma u Beogradu: Tri autorska ostvarenja u Sava centru

Najduža noć filma u Beogradu: Tri autorska ostvarenja u Sava centru

Euronews pre 21 minuta
Priveden sin ubijenog glumačkog para

Priveden sin ubijenog glumačkog para

B92 pre 36 minuta
Sin osumnjičen za ubistvo, uhapšen Nik Rajner

Sin osumnjičen za ubistvo, uhapšen Nik Rajner

Politika pre 17 minuta