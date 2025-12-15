Ko je bivša supruga Roba Rajnera? Bila je prvi uspešni ženski reditelj, a onda je tragično skončala

Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu, a pronašla ih je njihova ćerka Romi.

Vest o njihovoj smrti podstakla je radoznalost javnosti i u vezi sa Robovom bivšom suprugom, Peni Maršal. Peni Maršal rođena je 15. oktobra 1943. godine u Njujorku. Bila je jedna od najvoljenijih glumica, komičarki i rediteljki u Holivudu. Takođe je bila prva žena koja je ostvarila dosledan komercijalni uspeh kao filmska rediteljka. U galeriji pogledajte fotografije Peni Maršal i Roba Rajnera: Peni je rođena od Mardžori Ajrin Maršal, koja je bila učiteljica plesa i