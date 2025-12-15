Oglasila se ćerka ubijenog Roba Rajnera: S knedlom u grlu obratila se potresnim rečima

Kurir pre 1 sat
Oglasila se ćerka ubijenog Roba Rajnera: S knedlom u grlu obratila se potresnim rečima

Holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu.

Policija je u nedelju uveče potvrdila da tela 78-godišnjeg muškarca i 68-godišnje žene pripadaju Rajneru i njegovoj supruzi. Prema policijskim izvorima, na telima bračnog para uočene su povrede koje ukazuju na ubode nožem. Par je pronašla njihova ćerka Romi Rajner, a izvori su za strane medije naveli da se njihov sin Nik Rajner dovodi u vezu sa ubistvom. Povodom ove tragične situacije prva se oglasila Robova ćerka iz prvog braka, koju je usvojio dok je bio u braku
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Filmski svet u žalosti: Slavni Rob Rajner i njegova supruga pronađeni mrtvi, sumnja se na ubistvo

Filmski svet u žalosti: Slavni Rob Rajner i njegova supruga pronađeni mrtvi, sumnja se na ubistvo

Blic pre 33 minuta
7 filmskih klasika koje nam je ostavio Rob Rajner

7 filmskih klasika koje nam je ostavio Rob Rajner

Buro pre 32 minuta
Ćerka rekla policajcima koga da traže: Zatekla tela zaklanih roditelja, pa prijavila rođenog brata?

Ćerka rekla policajcima koga da traže: Zatekla tela zaklanih roditelja, pa prijavila rođenog brata?

Mondo pre 17 minuta
Policija ispituje člana porodice: Objavljeni detalji gnusnog ubistva, glumcu prerezan vrat posle svađe

Policija ispituje člana porodice: Objavljeni detalji gnusnog ubistva, glumcu prerezan vrat posle svađe

Mondo pre 47 minuta
"U šoku sam": Oglasila se usvojena ćerka Roba Rajnera, glumca čije je ubistvo šokiralo svet

"U šoku sam": Oglasila se usvojena ćerka Roba Rajnera, glumca čije je ubistvo šokiralo svet

Mondo pre 57 minuta
Tragična smrt Roba Rajnera i Mišel: Sin osumnjičen za ubistvo, policija istražuje, piše People

Tragična smrt Roba Rajnera i Mišel: Sin osumnjičen za ubistvo, policija istražuje, piše People

City magazine pre 3 sata
Kako je Rob Rajner zbog svoje žene promenio kraj filma „Kad je Hari sreo Sali“: Trebalo je da priča ima drugačiji epilog

Kako je Rob Rajner zbog svoje žene promenio kraj filma „Kad je Hari sreo Sali“: Trebalo je da priča ima drugačiji epilog

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Los Anđelesoglašavanje

Kultura, najnovije vesti »

Filmski svet u žalosti: Slavni Rob Rajner i njegova supruga pronađeni mrtvi, sumnja se na ubistvo

Filmski svet u žalosti: Slavni Rob Rajner i njegova supruga pronađeni mrtvi, sumnja se na ubistvo

Blic pre 33 minuta
7 filmskih klasika koje nam je ostavio Rob Rajner

7 filmskih klasika koje nam je ostavio Rob Rajner

Buro pre 32 minuta
Ovacijama završen 41. Valjevski Jazz festival: Tri dana kvalitetnog muzičkog programa domaćih i inostranih umetnika

Ovacijama završen 41. Valjevski Jazz festival: Tri dana kvalitetnog muzičkog programa domaćih i inostranih umetnika

Kurir pre 23 minuta
Ćerka rekla policajcima koga da traže: Zatekla tela zaklanih roditelja, pa prijavila rođenog brata?

Ćerka rekla policajcima koga da traže: Zatekla tela zaklanih roditelja, pa prijavila rođenog brata?

Mondo pre 17 minuta
Počela prodaja karata za premijeru filma "Svadba"

Počela prodaja karata za premijeru filma "Svadba"

Euronews pre 2 minuta