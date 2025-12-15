Oglasila se ćerka ubijenog Roba Rajnera: S knedlom u grlu obratila se potresnim rečima

Holivudski reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel Rajner pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu.

Policija je u nedelju uveče potvrdila da tela 78-godišnjeg muškarca i 68-godišnje žene pripadaju Rajneru i njegovoj supruzi. Prema policijskim izvorima, na telima bračnog para uočene su povrede koje ukazuju na ubode nožem. Par je pronašla njihova ćerka Romi Rajner, a izvori su za strane medije naveli da se njihov sin Nik Rajner dovodi u vezu sa ubistvom. Povodom ove tragične situacije prva se oglasila Robova ćerka iz prvog braka, koju je usvojio dok je bio u braku