Posle Pranjana, voda će poteći u još tri sela: Sledi pronalazak novih izvora i ozbiljan terenski rad u Vraćevšnici, Gornjoj Crnući i Lipovcu

Nakon razgovora sa meštanima ovih sela, opštinsko rukovodstvo najavilo je da će se višedecenijski problem vode rešavati po modelu koji je dao rezultate u Pranjanima.

Predsednik opštine Dejan Kovačević istakao je da su razgovori sa građanima bili konkretni i usmereni na realne potrebe ljudi: - Sa meštanima Vraćevšnice, Gornje Crnuće i Lipovca razgovarali smo o pitanjima koja su od značaja za njihov svakodnevni život. Višegodišnji problem vodosnabdevanja pokušaćemo da rešimo po modelu pronalaska vode u Pranjanima. Raduje me što su stanovnici ovih krajeva pokazali solidarnost i zajedništvo, pa su predlagali i rešavanje životnih